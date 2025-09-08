Метро Каталози и Брошури 11 Септември – 24 Септември 2025 и 28 Август – 10 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Пъстърва изчистена 250 г+ МЕ=теглова разфасовка кг – цена 2,79 лв.; METRO CHEF Яйца размер М МЕ=30 бр. 0,39 лв. за бр. 0,20 € за бр. – цена 11,79 лв.; LAVAZZA Crema e Gusto Classico Мляно кафе ME=4 бр. х 250 г – цена 34,99 лв.; КРУШИ УИЛЯМС ME=теглова разфасовка кг – цена 3,79 лв.; METRO CHEF Свински киевски котлет защитна атмосфера МЕ=теглова разфасовка ~ 1.6 кг, кг – цена 11,99 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краварката в левия ъгъл Краве масло 82% ME=1 бр. х 250 г, при 4 броя – цена 6,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

