Метро Каталози и Брошури 11 Април – 24 Април 2024 и 28 Март – 10 Април 2024

В новата брошура-каталог на Метро ще откриете: Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Sprite/Fanta, 6×1.5 л – цена 2,09 лв.; Metro Chef Свинско мляко месо, 500 гр – цена 4,99 лв.; President Сирене Salakis, 900 гр – цена 16,99 лв.; Ябълка шарена, 1 кг – цена 1,49 лв.; Круша Конферанс, 1 кг – цена 3,99 лв.; Bernini Говежди ribeye стек, произход Бразилия, 200 гр – цена 9,98 лв.; Скариди бланширани, 60/80 броя за кг, 1 кг – цена 21,98 лв.; Черноморска мида с черупка, произход България, 1 кг – цена 3,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Хранителни Стоки 11 Април – 24 Април 2024

Метро Нехранителни Стоки 11 Април – 24 Април 2024

Метро Великден 11 Април – 08 Май 2024

Метро Комфорт Навън 11 Април – 08 Май 2024

Метро Пролет 11 Април – 08 Май 2024

Метро Хранителни Стоки 28 Март – 10 Април 2024

Метро Нехранителни Стоки 28 Март – 10 Април 2024

Метро Облекло 28 Март – 24 Април 2024

Метро Цени на Ниво 28 Март – 24 Април 2024

Метро Готови за Път 14 Март – 24 Април 2024

Метро Каталог Вино 2023-2024