Метро Каталози и Брошури 10 Декември – 31 Декември 2020

В новите каталози на Метро откриете: Домашни Антилопи #PantOFF, дамски, размери 35-40 – цена 37,99 лв.; Домашни Мойски #PantOFF, мъжки, размери 40-46 – цена 37,99 лв.; Плюшено мече, 100 см – цена 24,99 лв.; Lego Creator Спортна кола 3в1 – цена 20,89 лв.; Телевизот Philips LED, 59 инча – цена 689,00 лв.; Батерии Varta – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Хранителни Стоки 10 Декември – 31 Декември 2020



Метро Нехранителни Стоки 10 Декември – 31 Декември 2020



Метро Истинска Храна 10 Декември – 16 Декември 2020



Метро Свежо 10 Декември – 31 Декември 2020



Метро Избрани Марки 10 Декември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Гурме 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020



Метро Каталог Подаръци 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Празнично 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Коледа у Дома 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Играчки 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Техника 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Декември – 31 Декември 2020



Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Декември – 31 Декември 2020



Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Декември – 31 Декември 2020