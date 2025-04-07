Метро Каталози и Брошури 10 Април – 23 Април 2025 и 27 Март – 09 Април 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Metro Chef Фагри, 400-600 г, 1 кг – цена 19,99 лв.; Barilla Спагети No 3,5,7, Лингуини, Капелини, Букатини, Пене ригате, Фусили, Фарфале, 500 гр – цена 3,49 лв.; Lavazza Crema e gusto Classico Мляно кафе, 4×250 гр – цена 29,99 лв.; Fine Life Шоколадови бонбони, 400 гр – цена 6,98 лв.; Fine Life Какаови бисквити с ванилов крем, 60 гр – цена 0,79 лв.; Fine Life Бисквити с шоколадови парченца, с шоколадови парченца и лешник, 150 гр – цена 2,79 лв.; Fine Life Кексче с какаов пълнеж, ванилов пълнеж, 30 гр – цена 0,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Брошура 10 Април – 23 Април 2025

Метро Брошура 10 Април – 23 Април 2025

Метро Брошура 10 Април – 07 Май 2025

Метро Брошура 10 Април – 23 Април 2025

Метро Брошура 10 Април – 07 Май 2025

Метро Брошура 10 Април – 07 Май 2025

Метро Брошура 27 Март – 09 Април 2025

Метро Брошура 27 Март – 09 Април 2025

Метро Брошура 27 Март – 23 Април 2025

Метро Брошура 27 Март – 23 Април 2025

Метро Брошура 01 Март – 31 Март 2025

Метро Каталог Вино 2024-2025

Метро Каталог 01 Февруари – 31 Декември 2025

Метро Каталог Horeca Решения 2025