Метро Каталози и Брошури 09 Юни – 22 Юни 2022 и 26 Май – 08 Юни 2022

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Вземи 2 плати 1: SPETEMA Ragazzi Кафе на зърна, 1брx1кг – цена 33,98 лв.; PAPIA PURE & SOFT Тоалетна хартя, 4 пл./32 бр. в опаковка – цена 15,98 лв.; PERSIL Гел за пране, различни видове, 1 брx2.5 л, Гел капсули за пране 33 бр в оп. – цена 27,98лв.; RAFFELLO Бонбони, 1брx230 гр – цена 7,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни стоки 09 Юни – 22 Юни 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 09 Юни – 22 Юни 2022

Метро Каталог Лятна Козметика 09 Юни – 22 Юни 2022

Метро Каталог Ниски Цени 09 Юни – 22 Юни 2022

Метро Брошура Хранителни стоки 26 Май – 08 Юни 2022

Метро Брошура Нехранителни стоки 26 Май – 08 Юни 2022

Метро Брошура Барбекю и Бира 26 Май – 22 Юни 2022

Метро Брошура Техника 26 Май – 22 Юни 2022

Метро Каталог Средиземноморие 12 Май – 08 Юни 2022

Метро Каталог Лято 26 Май – 08 Юни 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Брошура HoReCa 01 Юни – 30 Юни 2022

Метро Каталог Решения 2022