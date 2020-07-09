Метро Каталози и Брошури 09 Юли – 15 Юли 2020

Публикувано в , , на 9 юли 2020 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Nestle Сладолед Familia Collection, различни видове, 420-523 гр – цена 4,99 лв.; Шардоне Старосел Барик, 750 мл – цена 13,99 лв.; Машина за доматено пюре Rohnson, мощност 1000 W, технология бавно изцеждане, ниско ниво на шум – цена 69,99 лв.; Castrol Моторно масло, бензин/дизел, 5 л – цена 59,99 лв.; Angus Burger Говежди бургер, 2×175 гр – цена 3,99 лв. и много други.

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