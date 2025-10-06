Метро Каталози и Брошури 09 Октомври – 05 Ноември 2025 и 25 Септември – 08 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: ARO Стерилизирани корнишони 6-9 см ME=1 бр. х 680 г – цена 1,99 лв.; FINE LIFE
Печена белена капия без оцет МЕ=1 бр. х 680 г – цена 2,45 лв.; FINE LIFE Стерилизирани корнишони пикантни 3-6 см МЕ=1 бр. х 680 г – цена 2,55 лв.; MERLINI&DANIMOND Салата от печени белени чушки МЕ=1 бр. х 550 г – цена 5,59 лв.; METRO CHEF Зелеви листа ME=1 бр. х 1.65 кг – цена 6,19 лв.; MUTTI Пица сос Класик МЕ=1 бр. х 4.1 кг – цена 23,99 лв.; METRO CHEF Доматено пюре МЕ=1 бр. х 680 г – цена 5,09 лв.; METRO CHEF Каперси плод с дръжка МЕ=1 бр. х 690 г – цена 6,98 лв.; METRO CHEF Лютеница едросмляна с розови домати МЕ=1 бр. х 310 г – цена 5,09 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошура 09 Октомври – 05 Ноември 2025

Метро Брошура 25 Септември – 08 Октомври 2025

Метро Брошура 25 Септември – 22 Октомври 2025

Метро Брошура 11 Септември – 31 Октомври 2025

Метро Каталог Вино 2024-2025

Метро Каталог 01 Февруари – 31 Декември 2025

Метро Каталог Horeca Решения 2025

Метро Каталог Интериорни Мебели 2025

