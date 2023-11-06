Метро Каталози и Брошури 09 Ноември – 22 Ноември 2023 и 26 Октомври – 08 Ноември 2023

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Fragedo Пилешко филе гастро, около 5 кг, 1 кг – цена 9,98 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, различни видове, 337 гр – цена 12,98 лв.; Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Sprite/Fanta, 6×2 л – цена 2,49 лв.; Градус Пилешко кренвирши, вакуум, 1 кг – цена 7,79 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 6,70 лв.; Metro Chef Салата Италианска, 300 гр – цена 4,49 лв.; Аспержи зелени, произход Нидерландия, 450 гр – цена 14,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Хранителни Стоки 09 Ноември – 22 Ноември 2023

Метро Нехранителни Стоки 09 Ноември – 22 Ноември 2023

Метро Вземи 2, Плати 1 09 Ноември – 22 Ноември 2023

Метро Екипни Предложения 09 Ноември – 22 Ноември 2023

Метро Никулден 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Коледни Подаръци 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Коледна Украса 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Хранителни Стоки 26 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Нехранителни Стоки 26 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Черно Бели Дни за Техника 26 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Автомобил 26 Октомври – 06 Декември 2023

Метро Зимнина 26 Октомври – 22 Ноември 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Каталог За Търговци 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Шотландски Корени 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Вино 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Облекло 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Каталог Вино 2023-2024

Метро Каталог Horeca: Хранителни Стоки 01 Ноември – 30 Ноември 2023

Метро Каталог Horeca Решения – Специална Оферта