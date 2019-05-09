Метро Каталози и Брошури 09 Май – 15 Май 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Розови домати, произход България, 1 кг – цена 2,49 лв.; Краставици, произход България, 1 кг – цена 1,99 лв.; Зеле бяло, произход България, 1 кг – 1,29 лв.; Круша Абат Фетел, произход ЮАР, 1 кг – цена 2,99 лв.; Ябълки Грени Смит, произход България, 1 кг – цена 1,69 лв. и други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Неранителни Стоки 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Свежо 09 Май – 08 Май 2019



Метро Каталог Месо 18 Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Вземи 2, плати 1 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Вино 18 Пролет Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Сезон на Открито 18 Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Horeca 01 Май – 31 Май 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Сезон на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019