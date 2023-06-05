Метро Каталози и Брошури 08 Юни – 21 Юни 2023 и 25 Май – 07 Юни 2023

В новия каталог – брошура на Метро ще откриете: Захира Бяла кристална захар, 1 кг – цена 2,35 лв.; Калиакра Рафинирано слънчогледово олио Първа преса, 1 л – цена 3,39 лв.; Диня, 1 кг – цена 1,49 лв.; Розов домат Екстра, 1 кг – цена 4,49 лв.; Пъпеш Галия, 1 кг – цена 2,99 лв.; Кайсии, 1 кг – цена 4,99 лв.; Пресни картофи, 2,5 кг – цена 5,48 лв.; Ранно зеле, 1 кг – цена 1,25 лв.; Кромид лук, 2 кг – цена 5,58 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Юни – 21 Юни 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Юни – 21 Юни 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 08 Юни – 21 Юни 2023

Метро Каталог Козметика 08 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Ниски Цени 08 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталози и Брошури 08 Юни – 21 Юни 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 25 Май – 07 Юни 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 25 Май – 07 Юни 2023

Метро Каталог Барбекю 25 Май – 21 Юни 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 25 Май – 07 Юни 2023

Метро Каталог Нашите Марки 25 Май – 07 Юни 2023

Метро Каталог Горещи Оферти 25 Май – 21 Юни 2023

Метро Брошура Средиземноморска храна 11 Май – 07 Юни 2023

Метро Брошура Абитуриенти 27 Април – 31 Май 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Брошура ХоРеКа 2 01 Май – 31 Май 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022