Метро Каталози и Брошури 08 Юли – 21 Юли 2021

Публикувано в , , на 8 юли 2021 admin

В новите брошури-каталози на Метро ще откриете: Izzi Ориз Балдо, 1 кг – цена 2,48 лв.; Storko Зелен грах, 820 гр – цена 1,98 лв.; Persil Течен препарат за пране, 5 л/Капсули за пране, 72 броя/Дискове за пране, 56 броя – цена 24,98 лв.; Купете новите продукти за еднократна употреба и помогнете за по-зелено бъдеще на планетата и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Свежи Оферти 08 Юли – 11 Юли 2021

Метро Брошура Коктейли 24 Юни – 21 Юли 2021


Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021


Метро Каталог Градина до 31 Август 2021


Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Здраве и Хигиена 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро HoReCa Вода и Напитки 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро Преоткрий България 01 Юли – 30 Юли 2021

HoReCa Решения 2021

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