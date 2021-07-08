Метро Каталози и Брошури 08 Юли – 21 Юли 2021

В новите брошури-каталози на Метро ще откриете: Izzi Ориз Балдо, 1 кг – цена 2,48 лв.; Storko Зелен грах, 820 гр – цена 1,98 лв.; Persil Течен препарат за пране, 5 л/Капсули за пране, 72 броя/Дискове за пране, 56 броя – цена 24,98 лв.; Купете новите продукти за еднократна употреба и помогнете за по-зелено бъдеще на планетата и много други.

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Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Свежи Оферти 08 Юли – 11 Юли 2021

Метро Брошура Коктейли 24 Юни – 21 Юли 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Каталог Градина до 31 Август 2021



Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Здраве и Хигиена 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро HoReCa Вода и Напитки 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро Преоткрий България 01 Юли – 30 Юли 2021

HoReCa Решения 2021