Метро Каталози и Брошури 07 Юли – 20 Юли 2022

В новия каталог-брошура на Метро – Нехранителни стоки, ще откриете: Възглавница Paradise Cooling Aloe, 60/40 см – цена 45,99 лв.; Телевизор Arielli LED Смарт, 43 инча – цена 439,00 лв.; Дамски/Мъжки чехли Mexx, размери 37-41/41-46 – цена 24,99 лв.; Шезлонг Charles, материал метал/текстил, сгъваем, люлеещ се – цена 59,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни стоки 07 Юли – 20 Юли 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 07 Юли – 20 Юли 2022

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 07 Юли – 20 Юли

Метро Каталог Готови за Лятото 23 Юни – 20 Юли 2022

Метро Каталог Цени на Ниво 07 Юли – 20 Юли 2022

Метро Каталог Летни Коктейли 23 Юни – 20 Юли 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог Решения 2022

Метро Брошура HoReCa 01 Юли – 30 Юли 2022