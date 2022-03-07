Метро Каталози и Брошури 07 Март – 16 Март 2022

В новия каталог-брошура на Метро – Хранителни стоки: Raffaello Бонбони, различни видове, 150 гр – цена 4,99 лв.; Somat Excellence/Gold/All in one Таблетки за съдомиялна, 65/72/90/100 броя – цена 22,99 лв.; Papia Pure & Soft Тоалетна хартия, 4 пластова, 32 броя – цена 15,98 лв.; Metro Chef Ориз Балдо, 1 кг – цена 2,69 лв.; Metro Chef Веган късчета Gyros, 1 кг – цена 20,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 03 Март – 16 Март 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 03 Март – 16 Март 2022

Метро Каталог Свежо 07 Март – 11 Март 2022

Метро Каталог Хоби Кухня 03 Март – 30 Март 2022

Метро Каталог Пролетно Почистване 17 Февруари – 16 Март 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Март – 31 Март 2022

Метро Каталог Решения 2022