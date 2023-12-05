Метро Каталози и Брошури 07 Декември – 20 Декември 2023 и 23 Ноември – 06 Декември 2023

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Пуйка внос, около 5 кг – цена за кг 8,79 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, различни видове, 200 гр – цена 7,99 лв.; Metro Chef Хамон Серано с кост, кожа, нож и стойка, около 6,8 кг- цена за 109,99 лв.; Metro Chef Фует, 160 гр – цена 3,49 лв.; Портокали, 1 кг – цена 1,79 лв.; Круша Конференс, произход Нидерлания, 1 кг – цена 3,29 лв.; Тиква Матилда, 1 кг – цена 0,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 07 Декември – 20 Декември 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 07 Декември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 07 Декември 2023 – 14 Януари 2024

Метро Каталог За Търговци 07 Декември 2023 – 14 Януари 2024

Метро Каталог Вземи 2, плати 1 07 Декември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Избрани марки 07 Декември – 20 Декември 2023

Метро Каталог Фойерверки 07 Декември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 23 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки – 06 Декември 2023

Метро Каталог Лакомства 23 Ноември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Наздравици 23 Ноември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Играчки 23 Ноември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Техника 23 Ноември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Каталог Цени за Търговци 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Никулден 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Коледни Подаръци 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Коледна Украса 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Автомобил 26 Октомври – 06 Декември 2023

Метро Каталог Вино 2023-2024

Метро Каталог Подаръчни Комплекти 2023

Метро Каталог Horeca: Хранителни Стоки 01 Ноември – 30 Ноември 2023

Метро Каталог Horeca Решения – Специална Оферта