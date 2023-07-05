Метро Каталози и Брошури 06 Юли – 19 Юли 2023 и 22 Юни – 05 Юли 2023

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Сьомга котлет, 1 кг – цена 27,99 лв.; Захира Бяла кристална захар, 1 кг – цена 2,35 лв.; Розови селски домати Розова магия, 1 кг – цена 4,48 лв.; Краставици, 1 кг – цена 2,29 лв.; Червен лук, 1 кг – цена 4,99 лв.; Патладжан, 1 кг – цена 2,48 лв.; Пипар зелена капия, 1 кг – цена 2,99 лв.; Диня, 1 кг – цена 0,89 лв.; Сини сливи, 1 кг – цена 3,98 лв.; Праскови, 1 кг – цена 2,18 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 06 Юли – 19 Юли 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 06 Юли – 19 Юли 2023

Метро Каталог Вземи2, плати 1 06 Юли – 19 Юли 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 22 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 22 Юни – 19 Юли 2023

Метро Каталог Лятна Свежест 22 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Козметика 08 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Топ Оферти само за София 22 Юни – 25 Юни 2023

Метро Каталог Ниски Цени 08 Юни – 05 Юли 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022