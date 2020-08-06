Метро Каталози и Брошури 06 Август – 19 Август 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Телевизор Arielli 32 инча (81 см) – цена 209,00 лв.; Сервиз за хранене Bormioli Rocco Parma, 19 части – цена 69,99 лв.; Bestway Басейн, диаметър 305/76 см, капацитет при 80% 3638 л – цена 79,99 лв.; Комплект Хавана, включва маса 55/55/55 см с темперирано стъкло и 2 броя кресла 60/60/76 см, синт. ратан, цвят кафяв или тъмен шоколад – цена 109,00 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 06 Август – 19 Август 2020



Метро Каталог Нехранителни Стоки 06 Август – 19 Август 2020



Метро Свежи Оферти 06 Август – 12 Август 2020



Метро Каталог Голямото Метрочасие 06 Август – 20 Август 2020



Метро Каталог Избрани Марки 06 Август – 19 Август 2020



Метро Марките на Метро 01 Август – 12 Август 2020



Метро Пазарувай на Скорост 06 Август – 02 Септември 2020



Метро Винен Каталог, Валиден до 30 Септември 2020



Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Август – 31 Август 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Август – 31 Август 2020



Метро Horeca Решения за Бургери 01 Август – 31 Август 2020



Метро Преоткрий България Horeca Идеи и Оферти 01 Август – 31 Август 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020



Метро Horeca Наръчник с Добри Практики