Метро Каталози и Брошури 05 Ноември – 11 Ноември 2020

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Броколи, произход България, 1 кг – цена 2,59 лв.; Червен домат, произход Турция, 1 кг – цена 2,49 лв.; Червени картофи мити, произход България, 2.5 кг – цена 2,23 лв.; Зелена салата, произход България, 1 кг – цена 3,79 лв.; Зеле бяло, произход България, 1 кг – цена 0,69 лв. много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 29 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Нехранителни Стоки 29 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Брошура Свежо 05 Ноември – 11 Ноември 2020



Метро Черно-Бели Дни 29 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Каталог Кобаси 15 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Каталог Вино 15 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020



Метро Зимна Подготовка на Автомобила 29 Октомври – 25 Ноември 2020



Метро Вкусна Зимнина 29 Октомври – 25 Ноември 2020



Метро Каталог Напитки 15 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Каталог Уют у Дома 15 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Ноември – 30 Ноември 2020



Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Ноември – 30 Ноември 2020



Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Ноември – 30 Ноември 2020



Метро Horeca Решения 2020