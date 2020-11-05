Метро Каталози и Брошури 05 Ноември – 11 Ноември 2020

Публикувано в , , на 5 ноември 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Броколи, произход България, 1 кг – цена 2,59 лв.; Червен домат, произход Турция, 1 кг – цена 2,49 лв.; Червени картофи мити, произход България, 2.5 кг – цена 2,23 лв.; Зелена салата, произход България, 1 кг – цена 3,79 лв.; Зеле бяло, произход България, 1 кг – цена 0,69 лв. много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 29 Октомври – 11 Ноември 2020


Метро Нехранителни Стоки 29 Октомври – 11 Ноември 2020


Метро Брошура Свежо 05 Ноември – 11 Ноември 2020


Метро Черно-Бели Дни 29 Октомври – 11 Ноември 2020


Метро Каталог Кобаси 15 Октомври – 11 Ноември 2020


Метро Каталог Вино 15 Октомври – 11 Ноември 2020


Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020


Метро Зимна Подготовка на Автомобила 29 Октомври – 25 Ноември 2020


Метро Вкусна Зимнина 29 Октомври – 25 Ноември 2020


Метро Каталог Напитки 15 Октомври – 11 Ноември 2020


Метро Каталог Уют у Дома 15 Октомври – 11 Ноември 2020


Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021


Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Ноември – 30 Ноември 2020


Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Ноември – 30 Ноември 2020


Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Ноември – 30 Ноември 2020


Метро Horeca Решения 2020

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