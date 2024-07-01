Метро Каталози и Брошури 04 Юли – 17 Юли 2024 и 20 Юни – 03 Юли 2024

В новата брошура-каталог на Метро ще откриете: Fragedo Пилешка подбедрица, внос, 1 кг – цена 6,99 лв.; President Сирене Salakis, 900 гр – цена 16,99 лв.; Nescafe Dolce Gusto Кафе капсули, различни видове, 16 броя – цена 9,38 лв.; Праскови, 1 кг – цена 2,48 лв.; Кайсии, 1 кг – цена 3,59 лв.; Metro Chef Мити картофи Агата, 10 кг – цена 1,29 лв.; Сьомга котлет, 1 кг – цена 26,99 лв.; Халибут филе от Аляска, 700 гр – цена 9,99 лв.; Морски костур филе, 1 кг – цена 10,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 04 Юли – 17 Юли 2024

Метро Каталог Нехранителни Стоки 04 Юли – 17 Юли 2024

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 04 Юли – 17 Юли 2024

Метро Каталог Хранителни Стоки 20 Юни – 03 Юли 2024

Метро Каталог Нехранителни Стоки 20 Юни – 03 Юли 2024

Метро Каталог Футболна Маса 20 Юни – 03 Юли 2024

Метро Каталог Напитки 20 Юни – 17 Юли 2024

Метро Каталог Цени на Ниво 20 Юни – 17 Юли 2024

Метро Каталог Лятно Намаление 06 Юни – 03 Юли 2024

Метро Каталог Вино 2023-2024