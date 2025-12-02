Метро Каталози и Брошури 04 Декември – 17 Декември 2025 и 20 Ноември – 03 Декември 2025

В новия каталог и брошура на Метро ще откриете: FINISH QUANTUM/ ULTIMATE Таблетки за съдомиялна машина МЕ=110/120/150 бр. в оп. – цена 46,79 лв.; METRO CHEF Пилешко филе пеперуда МЕ=теглова разфасовка ~ 5 кг, 1 кг – цена 10,99 лв.; METRO CHEF Маслиново масло Extra Virgin МЕ=1 бр.х 1 л – цена 14,99 лв.; METRO CHEF Сушени манатарки МЕ=1 бр.х 150 г – цена 22,99 лв.; FINE LIFE Пшенично брашно пълнозърнесто тип 1850 ME=1 бр. х 1 кг – цена 1,79 лв.; FINE LIFE Кафява захар плик МЕ=1 бр. х 500 г – цедна 2,19 лв.; Младо петле произход Франция МЕ=теглова разфасовка ~1 кг, 1 кг – цена 14,99 лв.; METRO CHEF ЯБЪЛКА ЗЛАТНА ПРЕВЪЗХОДНА МЕ=теглова разфасовка, 1 кг – цена 1,79 лв.; METRO CHEF Сушени сливи без костилка МЕ=1 бр. х 500 г – цена 6,50 лв.; METRO CHEF Свинско бонфиле МЕ=теглова разфасовка ~ 2.4 кг, 1 кг – цена 13,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

