Метро Каталози и Брошури 03 Юни – 09 Юни 2021

Публикувано в , , на 3 юни 2021 admin

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Диня, произход Гърция, 1 кг – цена 0,99 лв.; Червени ябълки Моргендуфт, произход Италия, 6 броя в опаковка – цена 2,69 лв.; Манго калибът 12, произход Бразилия, 1 брой – цена 1,79 лв.; Розови домати, произход България, 1 кг – цена 2,49 лв.; Червен лук, произход Иран, 2 кг мрежа – цена 2,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

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