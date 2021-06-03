Метро Каталози и Брошури 03 Юни – 09 Юни 2021

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Диня, произход Гърция, 1 кг – цена 0,99 лв.; Червени ябълки Моргендуфт, произход Италия, 6 броя в опаковка – цена 2,69 лв.; Манго калибът 12, произход Бразилия, 1 брой – цена 1,79 лв.; Розови домати, произход България, 1 кг – цена 2,49 лв.; Червен лук, произход Иран, 2 кг мрежа – цена 2,49 лв. и много други.

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Метро Хранителни Стоки 27 Май – 09 Юни 2021

Метро Нехранителни Стоки 27 Май – 09 Юни 2021

Метро Свежи Оферти 03 Юни – 06 Юни 2021

Метро Viva Italia 13 Май – 09 Юни 2021

Метро Барбекю и Бира 27 Май – 23 Юни 2021

Метро Техника 27 Май – 23 Юни 2021

Метро Вземи 2, Плати 1 03 Юни – 16 Юни 2021

Избрани Оферти 27 Май – 09 Юни 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Каталог Градина до 31 Август 2021



Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2021

Метро Преоткрий България 01 Май – 31 Май 2021

HoReCa Решения 2021