Метро Каталози и Брошури 03 Август – 16 Август 2023 и 20 Юли – 02 Август 2023

Публикувано в , , на 31 юли 2023 Mladen

В новите Каталози и Брошури на Метро ще откриете: Bonduelle Сладка царевица, 170 гр – цена 2,72 лв.; Bonduelle Мексикански микс, 340 гр – цена 2,99 лв.; Bonduelle Червен фасул, 800 гр – цена 3,89 лв.; Bonduelle Зрял фасул, 800 гр – цена 4,58 лв.; Bonduelle Зелен грах, 800 гр – цена 5,03 лв.; Metro chef Био ядкова напитка различни видове, 1 л – цена 2,99 лв.; Metro chef Био ядкова напитка Barista различни видове, 1 л – цена 3,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Избрани Марки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Удължи Сезона 03 Август – 30 Август 2023

Метро Каталог HoReCa; 01 Август – 31 Август 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 20 Юли – 02 Август 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 20 Юли – 02 Август 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 20 Юли – 16 Август 2023

Метро Каталог Само в Метро София 2 20 Юли – 23 Юли 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Брошура Horeca Юли 2023

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