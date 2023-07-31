Метро Каталози и Брошури 03 Август – 16 Август 2023 и 20 Юли – 02 Август 2023

В новите Каталози и Брошури на Метро ще откриете: Bonduelle Сладка царевица, 170 гр – цена 2,72 лв.; Bonduelle Мексикански микс, 340 гр – цена 2,99 лв.; Bonduelle Червен фасул, 800 гр – цена 3,89 лв.; Bonduelle Зрял фасул, 800 гр – цена 4,58 лв.; Bonduelle Зелен грах, 800 гр – цена 5,03 лв.; Metro chef Био ядкова напитка различни видове, 1 л – цена 2,99 лв.; Metro chef Био ядкова напитка Barista различни видове, 1 л – цена 3,29 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Избрани Марки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Удължи Сезона 03 Август – 30 Август 2023

Метро Каталог HoReCa; 01 Август – 31 Август 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 20 Юли – 02 Август 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 20 Юли – 02 Август 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 20 Юли – 16 Август 2023

Метро Каталог Само в Метро София 2 20 Юли – 23 Юли 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Брошура Horeca Юли 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022