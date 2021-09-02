Метро Каталози и Брошури 02 Септември – 15 Септември 2021

Разгледай новите колекции за обзавеждане на дом, хотел и ресторант от Метро: Серия чаши, материал стъкло, различни видове – всяко на цена от 1,49 лв.; Серии чинии Опал, материал порцелан – цена 1,15 лв.; Коммплект филтри Brita Maxtra 5+1 – цена 59,99 лв.; Комплект възглавници 2 броя, размери 50/70 см – цена 19,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 02 Септември – 15 Септември 2021

Метро Каталог Нехранителни Стоки 02 Септември – 15 Септември 2021

Метро Каталог Свежо 02 Септември – 05 Септември 2021

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 02 Септември – 15 Септември 2021

Метро Каталог Хоби Кухня 19 Август – 15 Септември 2021

Метро Каталог Кафе и Напитки 02 Септември – 29 Септември 2021

Метро Каталог Спорт 02 Септември – 29 Септември 2021

Метро Брошура Горещи оферти 05 Август – 01 Септември 2021

Метро Каталог Чаши 01 Септември – 30 Септември 2021

Метро Каталог Horeca Храни 01 Септември – 30 Септември 2021

Метро Каталог Horeca Хигиена 01 Септември – 30 Септември 2021

Метро Каталог Метрочасие 19 Август – 26 Септември 2021

Метро Превърти Офертометъра 01 Август – 30 Септември 2021



Метро Каталог Градина до 31 Август 2021

Метро HoReCa Здраве и Хигиена 01 Август – 30 Август 2021

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Август – 30 Август 2021

Метро HoReCa Солени Снаксове 01 Август – 30 Август 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021

HoReCa Решения 2021



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