Метро Каталози и Брошури 01 Юли – 07 Юли 2021

В новите брошури-каталози на Метро ще откриете: Пилешки гърди без кост и кожа, замразени, 1 кг – цена 7,99 лв.; Свинско бонфиле индивидуално замразено, 1 кг – цена 8,99 лв.; Пъстърва чистена 250/350, замразена, 1 кг – цена 8,73 лв.; Metro Chef Чистен калмар с кожа, замразени, 1 кг – цена 17,99 лв.; Миди ядка, замразени, 1 кг – цена 9,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошура Свежо 01 Юли – 04 Юли 2021

Метро Брошура Коктейли 24 Юни – 21 Юли 2021

Метро Каталог Хранителни Стоки 24 Юни – 07 Юли 2021

Метро Каталог Нехранителни Стоки 24 Юни – 07 Юли 2021

Метро Каталог Нашите Марки 24 Юни – 07 Юли 2021

Метро Брошура Ниски Цени 10 Юни – 07 Юли 2021

Метро Брошура Козметика и Почистване 10 Юни – 07 Юли 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Каталог Градина до 31 Август 2021



Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Здраве и Хигиена 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро HoReCa Вода и Напитки 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро Преоткрий България 01 Юли – 30 Юли 2021

HoReCa Решения 2021