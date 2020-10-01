Метро Каталози и Брошури 01 Октомври – 07 Октомври 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Tarrington House Всесезонна олекотена завивка 3в1, размер 200/220 см, вземи 2, плати 1 – цена 65,99 лв.; Спален комплект Ditex, 100% памук ранфорсе, от 3 части – цена от 29,99 лв.; Зимни гуми Marshal, размери от 155/70 R13 – цена от 79,99 лв.; Комплект тигани Tefal Extra 26 см + 30 см – цена 44,99 лв.; LED Телевизор Arielli, екран 24 инча – цена 149,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 01 Октомври – 14 Октомври 2020



Метро Каталог Нехранителни Стоки 01 Октомври – 14 Октомври 2020



Метро Каталог Свежо 01 Октомври – 07 Октомври 2020



Метро Каталог Бира 17 Септември – 14 Октомври 2020



Метро Каталог Млечно Изобилие 01 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Шоколад 01 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Чистота 17 Септември – 14 Октомври 2020



Метро Каталог Офис и Техника 17 Септември – 14 Октомври 2020



Метро Каталог Облекла 01 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Октомври – 31 Октомври 2020



Метро Horeca; Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Октомври – 31 Октомври 2020



Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Октомври – 31 Октомври 2020



Метро Horeca Решения 2020



Horeca: Наръчник с добри практики след Covid-19