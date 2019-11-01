Метро Каталози и Брошури 01 Ноември – 30 Ноември 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Пилешки гърди без кост и кожа, замразени, 1 кг – цена 7,49 лв.; Обезкостен пилешки бут или бедро без кожа, замразени, 1 кг – цена 5,99 лв.; Свински врат без кост, вакуум, замразен, 1 кг – цена 8,49 лв.; Миди ядка, бланширани, размер 100-200 броя в кг, замразени, 1 кг – цена 8,79 лв.; Свински ребра барбекю кашон, замразени, 1 кг – цена 8,49 лв. и много други.

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Метро Хранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Нехранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Свежо 31 Октомври – 06 Ноември 2019



Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019



Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020



Метро Специални Оферти за Търговци 01 Ноември – 30 Ноември 2019



Метро Каталог Horeca 01 Ноември – 30 Ноември 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Азия 01 Ноември – 30 Ноември 2019



Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Ноември – 30 Ноември 2019