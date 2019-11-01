Метро Каталози и Брошури 01 Ноември – 30 Ноември 2019

Публикувано в , , на 1 ноември 2019 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Пилешки гърди без кост и кожа, замразени, 1 кг – цена 7,49 лв.; Обезкостен пилешки бут или бедро без кожа, замразени, 1 кг – цена 5,99 лв.; Свински врат без кост, вакуум, замразен, 1 кг – цена 8,49 лв.; Миди ядка, бланширани, размер 100-200 броя в кг, замразени, 1 кг – цена 8,79 лв.; Свински ребра барбекю кашон, замразени, 1 кг – цена 8,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Хранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Нехранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Свежо 31 Октомври – 06 Ноември 2019


Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019


Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020


Метро Специални Оферти за Търговци 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019


Метро Каталог Азия 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Ноември – 30 Ноември 2019

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