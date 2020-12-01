Метро Каталози и Брошури 01 Декември – 31 Декември 2020

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Пилешки гърди без кост и кожа, качество А, замразени, 1 кг – цена 5,99 лв.; Свинско бонфиле, индивидуално замразено, кашон 1 кг – цена 8,99 лв.; Свински врат без кост, замразен, 1 кг вакуум – цена 6,99 лв.; Пъстърва чистена 250/350, замразена, 1 кг – цена 8,99 лв.; Калмари туби, замразени, 1 кг – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 26 Ноември – 09 Декември 2020



Метро Каталог Нехранителни Стоки 26 Ноември – 09 Декември 2020



Метро Каталог Риба 12 Ноември – 06 Декември 2020



Метро Каталог Гурме 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020



Метро Каталог Подаръци 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Празнично 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Коледа у Дома 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Играчки 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Техника 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Декември – 31 Декември 2020



Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Декември – 31 Декември 2020



Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Декември – 31 Декември 2020