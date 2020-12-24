Метро Каталози и Брошури Честита Коледа 24 Декември – 27 Декември 2020

Публикувано в , , на 24 декември 2020 admin

В Коледните каталози на Метро откриете: Kinder Maxi Mix с плюшена играчка, 133 гр – цена 14,99 лв.; Milka Коледна кутия микс, 202 гр – цена 9,98 лв.; Lambertz Шоколадови бонбони, 1 кг – цена 23,99 лв.; Lindt Шоколадово мече, 100 гр – цена 5,99 лв.; Granducale Panettone Ябълка и канела или Pistacchio, 750 гр – цена 14,99 лв.; Loreal Revitalift Filler Серум 16 мл + Дневен крем 50 мл – цена 36,98 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Хранителни Стоки 10 Декември – 31 Декември 2020


Метро Нехранителни Стоки 10 Декември – 31 Декември 2020


Метро Свежо 24 Декември – 27 Декември 2020


Метро Свежи оферти за яйца и млечни продукти 17 Декември – 20 Декември 2020


Метро Вземи 2, Плати 1 17 Декември – 31 Декември 2020


Метро Избрани Марки 10 Декември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Гурме 26 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020


Метро Каталог Подаръци 12 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Празнично 26 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Коледа у Дома 12 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Играчки 26 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Техника 26 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021


Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Декември – 31 Декември 2020


Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Декември – 31 Декември 2020


Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Декември – 31 Декември 2020

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