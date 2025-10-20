Метро Каталози и Брошури Черен Петък 23 Октомври – 05 Ноември 2025 и 09 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Сешоар-Mаша DYSON Airwrap HS08 интелигентно регулиране на температурата – поддържа температурата под 150°C автоматичен таймер Airwrap i.d. – превключва между времето за навиване, сушене с топлина и фиксиране със студен въздух отрицателни йони приложение MyDyson™ използва Coanda ефект мощност: 1300 W – цена 999,00 лв.; Arielli Климатик инверторен ACSD-12CHA WI-FI Енергиен клас: A++\A+ Охлаждане/Отопление вход. мощност: 1.19/0.95 kW/h Охлаждане/Отопление отдавана мощност: 3.5/3.5kW/h SEER: 6.1 SCOP: 4.0 – цена 469,00 лв.; Krups Кафемашина KRUPS® NESCAFЕ® DOLCE GUSTO PICCOLO XS мощност: до 1500 W налягане до 15 бара функция за студени и топли напитки резервоар за вода 0.8 л – цена 119,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошура 23 Октомври – 05 Ноември 2025

Метро Брошура 23 Октомври – 05 Ноември 2025

Метро Брошура 23 Октомври – 05 Ноември 2025

Метро Брошура 23 Октомври – 31 Декември 2025

Метро Брошура 09 Октомври – 22 Октомври 2025

Метро Брошура 09 Октомври – 22 Октомври 2025

Метро Брошура 09 Октомври – 05 Ноември 2025

Метро Брошура 09 Октомври – 05 Ноември 2025

Метро Брошура 09 Октомври – 05 Ноември 2025

Метро Брошура 25 Септември – 22 Октомври 2025

Метро Брошура 25 Септември – 22 Октомври 2025

Метро Брошура 11 Септември – 31 Октомври 2025

Метро Брошура 01 Септември – 31 Октомври 2025

Метро Брошура 01 Септември – 31 Октомври 2025

Метро Брошура 01 Септември – 31 Октомври 2025

Метро Каталог Вино 2024-2025

Метро Каталог 01 Февруари – 31 Декември 2025

Метро Каталог Horeca Решения 2025

Метро Каталог Интериорни Мебели 2025