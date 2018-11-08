Метро Каталози и Брошури Процентомания 08 Ноември – 14 Ноември 2018

Публикувано в , , на 8 ноември 2018 admin

В новата брошура-каталог на Метро ще откриеш:

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталози и Брошури Процентомания 08 Ноември – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Хранителни Стоки 01 Ноември – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Нехранителни Стоки 01 Ноември – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Авто Стоки 01 Ноември – 28 Ноември 2018


Метро Каталог Зимнина 01 Ноември – 28 Ноември 2018


Метро Каталог Подаръци 01 Ноември – 31 Декември 2018


Метро Каталог Бира 01 Ноември – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Почистване 01 Ноември – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Уютен Дом 18 Октомври – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Кобаси 18 Октомври – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Вино 18 Октомври – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Уиски 18 Октомври – 14 Ноември 2018


Метро Каталог Вино 2018


Метро Каталог Horeca 2018


Метро Каталог Horeca Ниски Цени 01 Ноември – 30 Ноември 2018

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