Метро Каталози и Брошури Великден 25 Април – 08 Май 2024 и 11 Април – 24 Април 2024

В новите каталози и брошури на магазини Метро ще откриете: Сладея Бяла кристална захар, 1 кг – цена 1,79 лв.; Деметра Мариновани свински ребра, 1 кг – цена 12,99 лв.; Лимони, 1 кг – цена 1,88 лв.; Ябълка Ред Чийф, 1 кг – цена 1,99 лв.; Чери домати, 1 кг – цена 4,99 лв.; Пипер зелена капия, 1 кг – цена 4,99 лв.; Бяла мида Вонголе варена, 1 кг – цена 9,99 лв.; Бланширани пипала от калмари 500/1000 гр, 1 кг – цена 9,99 лв.; Пилешка подбедрица, 1 кг – цена 7,49 лв.; Деметра Шишчета от свинско месо и зелени чушки, 480 гр – цена 7,39 лв.; Делиа Пуешки кюфтенца, 640 гр – цена 8,48 лв.; Тандем Шпек Бургас, 210 гр – цена 4,49 лв.; Орехите Луканков салам, 230 гр – цена 5,49 лв.; Майстор Цветко Амбарица слайс, 100 гр – цена 2,99 лв.; Майстор Цветко Луканка Леденика, 800 гр – цена 19,99 лв.; Перелик Луканка Троянска, Смядовска, 180 гр – цена 4.99 лв. и много други.

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Метро Хранителни Стоки 25 Април – 08 Май 2024

Метро Нехранителни Стоки 25 Април – 08 Май 2024

Метро Велик Празник 25 Април – 08 Май 2024

Метро Офис 25 Април – 22 Май 2024

Метро Абитуриенти 25 Април – 31 Май 2024

Метро Цени на Ниво 25 Април – 22 Май 2024

Метро Хранителни Стоки 11 Април – 24 Април 2024

Метро Нехранителни Стоки 11 Април – 24 Април 2024

Метро Великден 11 Април – 08 Май 2024

Метро Комфорт Навън 11 Април – 08 Май 2024

Метро Пролет 11 Април – 08 Май 2024

Метро Месо 11 Април – 08 Май 2024

Метро Черно-Бели Дни 11 Април – 08 Май 2024

Метро Облекло 28 Март – 24 Април 2024

Метро Цени на Ниво 28 Март – 24 Април 2024

Метро Готови за Път 14 Март – 24 Април 2024

Метро Каталог Вино 2023-2024

Метро ХоРеКа Хранителни Стоки 01 Април – 30 Април 2024

Метро ХоРеКа Решения 2024