Метро Каталози и Брошури Великден 22 Април – 28 Април 2021

Публикувано в , , на 22 април 2021 admin

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Празнувай весел Великден с продукти от Метро: Metro Chef Козунак с три вида белгийски шоколад, с белгийски шоколад и червени боровинки, 400 гр – цена 3,98 лв.; Еко Комплект Нежен седеф, 5 цвята желатинова боя за яйца, капацитет 25 яйца – цена 3,69 лв.; Великденски комплект Gran Festa със сладки изкушения, 5 части – цена 28,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Хранителни Стоки 15 Април – 28 Април 2021


Метро Нехранителни Стоки 15 Април – 28 Април 2021


Метро Свежи Оферти 22 Април – 25 Април 2021


Метро Месо 15 Април – 12 Май 2021


Метро Готови за Великден 08 Април – 03 Май 2021


Метро Градина 15 Април – 12 Май 2021


Метро Винен Каталог 15 Април – 12 Май 2021


Метро Облекло ​01 Април – 28 Април 2021


Метро Почистване ​01 Април – 30 Април 2021


Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021


Метро Каталог Градина до 31 Август 2021


Метро Horeca Наръчник


Метро HoReCa Хранителни Стоки ​01 Април – 30 Април 2021


Метро HoReCa Хигиена и Здраве ​01 Април – 30 Април 2021


Метро Преоткрий България ​01 Април – 30 Април 2021


Метро Horeca Решения от Март 2020

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