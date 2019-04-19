Метро Каталози и Брошури Великден 18 Април – 01 Май 2019

Публикувано в , , на 19 април 2019 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Бяло зеле, произход Македония, 1 кг – цена 1,99 лв.; Ябълки Грени Смит, произход България, 1 кг – цена 1,65 лв.; Сладък картоф, произход САЩ, 1 кг – цена 4,49 лв.; Киви, произход Гърция, 1 кг – цена 1,99 лв.; Ананас, калибър 6, произход Коста Рика, 1 брой – цена 4,49 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 18 Април – 01 Май 2019


Метро Каталог Неранителни Стоки 18 Април – 01 Май 2019


Метро Каталог Свежо 11 Април – 17 Април 2019


Метро Каталог Месо 18 Април – 15 Май 2019


Метро Каталог Облекло пролет/лято 04 Април – 01 Май 2019


Метро Каталог Вино 18 Пролет Април – 15 Май 2019


Метро Каталог Великденски Оферти 04 Април – 28 Април 2019


Метро Каталог Сезон на Открито 18 Април – 15 Май 2019


Метро Каталог Вино 2018


Метро Каталог Horeca 01 Април – 30 Април 2019


Метро Каталог Horeca 04 Април – 30 Април 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019


Метро Каталог Сезон на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019

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