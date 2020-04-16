Метро Каталози и Брошури Великден 16 Април – 22 Април 2020

Публикувано в , , на 16 април 2020 admin

В новите каталози на Метро ще откриете специални промоции за Великден: Пресен лук, произход България, 1 кг – 3,49 лв.; Metro Chef Лимони, произход Испания, 1 кг – цена 3,49 лв.; Джинджифил, произход Китай, 1 кг – цена 11,99 лв.; Десертен портокал, произход Турция/Египет, 1 кг – цена 1,99 лв.; Помело, произход Китай, 1 брой – цена 1,94 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Хранителни Стоки 16 Април – 29 Април 2020


Метро Нехранителни Стоки 16 Април – 29 Април 2020


Метро Свежо 16 Април – 22 Април 2020


Метро Твоят Стил 02 Април – 29 Април 2020


Метро Градина 16 Април – 13 Май 2020


Метро Велики оферти за велики трапези 01 Април – 19 Април 2020


Метро Horeca 01 Април – 31 Април 2020


Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Април – 31 Април 2020


Метро Horeca до 28 Февруари 2020

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Оргахим Каталог-Брошура 13 Април – 09 Май 2020 Оргахим Каталог-Брошура 13 Април – 09 Май 2020

В новия каталог-брошура на Оргахим ще откриете: -20% намаление на Spirit Fine Paints Adventure Colours - цена ...
Метро Предстоящи Каталози и Брошури 16 Април – 29 Април 2020 Метро Предстоящи Каталози и Брошури 16 Април – 29 Април 2020

В новите каталози на Метро ще откриете специални промоции за Великден: Агнешки комплект, 1 кг - цена ...
Метро Каталози и Брошури 09 Април – 15 Април 2020 Метро Каталози и Брошури 09 Април – 15 Април 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Репички, произход България, 1 връзка - цена 0,79 лв.; Metro ...