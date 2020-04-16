Метро Каталози и Брошури Великден 16 Април – 22 Април 2020

В новите каталози на Метро ще откриете специални промоции за Великден: Пресен лук, произход България, 1 кг – 3,49 лв.; Metro Chef Лимони, произход Испания, 1 кг – цена 3,49 лв.; Джинджифил, произход Китай, 1 кг – цена 11,99 лв.; Десертен портокал, произход Турция/Египет, 1 кг – цена 1,99 лв.; Помело, произход Китай, 1 брой – цена 1,94 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Хранителни Стоки 16 Април – 29 Април 2020



Метро Нехранителни Стоки 16 Април – 29 Април 2020



Метро Свежо 16 Април – 22 Април 2020



Метро Твоят Стил 02 Април – 29 Април 2020



Метро Градина 16 Април – 13 Май 2020



Метро Велики оферти за велики трапези 01 Април – 19 Април 2020



Метро Horeca 01 Април – 31 Април 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Април – 31 Април 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020