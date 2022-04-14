Метро Каталози и Брошури Великден 14 Април – 27 Април 2022

В новия каталог-брошура на Метро – за Великден, ще откриете: Merci Шоколадова фигура Заек, 120 гр – цена 5,99 лв.; Lindt Шоколадова фигура Заек в кофичка, 142 гр – цена 15,98 лв.; Lindt Lindor Шоколадови яйца, кутия 168 гр – цена 8,99 лв.; Kinder Maxi Mix с плюшена играчка, 133 гр – цена 14,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 14 Април – 27 Април 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 14 Април – 27 Април 2022

Метро Каталог Месо 14 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Великата Трапеза 31 Март – 25 Април 2022

Метро Каталог За Великия Празник 18 Април – 25 Април 2022

Метро Каталог Градина 14 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Вино 14 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Обнови Дома 14 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Облекла 31 Март – 27 Април 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Март – 31 Март 2022

Метро Каталог Решения 2022