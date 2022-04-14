Метро Каталози и Брошури Великден 14 Април – 27 Април 2022

В новия каталог-брошура на Метро – за Великден, ще откриете: Merci Шоколадова фигура Заек, 120 гр – цена 5,99 лв.; Lindt Шоколадова фигура Заек в кофичка, 142 гр – цена 15,98 лв.; Lindt Lindor Шоколадови яйца, кутия 168 гр – цена 8,99 лв.; Kinder Maxi Mix с плюшена играчка, 133 гр – цена 14,99 лв. и много други.
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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.
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Метро Каталог Хранителни Стоки 14 Април – 27 Април 2022
Метро Каталог Нехранителни Стоки 14 Април – 27 Април 2022
Метро Каталог Месо 14 Април – 11 Май 2022
Метро Каталог Великата Трапеза 31 Март – 25 Април 2022
Метро Каталог За Великия Празник 18 Април – 25 Април 2022
Метро Каталог Градина 14 Април – 11 Май 2022
Метро Каталог Вино 14 Април – 11 Май 2022
Метро Каталог Обнови Дома 14 Април – 11 Май 2022
Метро Каталог Облекла 31 Март – 27 Април 2022
Метро Каталог Вино 2021-2022
Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022
Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Март – 31 Март 2022
Метро Каталог Решения 2022