Метро Каталози Брошури 23 Август – 05 Септември 2018

Публикувано в , , на 20 август 2018 admin

В новите брошури и каталози на Метро ще откриеш: Телевизор Smart Tech 43 инча (109 см), Full HD – цена 399,00 лв.; ArtPlast багажни кутии с аеродинамична форма, обем 350 л – цена 179,00 лв.; Гроздомелачка с механизъм за отделяне на чепките – цена 269,00 лв.; Електрически листосъбирач Raider, мощност 2500 W – цена 59,99 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 23 Август – 05 Септември 2018


Метро Каталог нехранителни Стоки 23 Август – 05 Септември 2018


Метро Каталог Спорт 23 Август – 19 Септември 2018


Метро Каталог Училище 23 Август – 26 Септември 2018


Метро Каталог Хранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог Нехранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018


Метро Свежи Оферти 16 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018


Метро Плюс+ Zwilling 18 Май – 29 Септември 2018


Метро Каталог Вино 2018


Метро Каталог Horeca 2018

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