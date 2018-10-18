Метро Каталози Брошури 18 Октомври – 31 Октомври 2018

В новите брошури и каталози на Метро ще откриеш: Сервиз за хранене Luminarc Impression, 19 части – цена 69,99 лв.; Спален комплект Amo Lacasa, 100% памук, ранфорсе, 3, 4 или 5 части – цени от 44,99 лв.; Олекотена завивка, лицев плат 100% полиестер, микрофибър, щампа, пълнеж полиестерни влакна, 140×200 см – цена 49,99 лв.; Серия чугунени съдове за готвене – цени от 14,99 лв.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 18 Октомври – 31 Октомври 2018



Метро Каталог Нехранителни Стоки 18 Октомври – 31 Октомври 2018



Метро Каталог Уютен Дом 18 Октомври – 14 Ноември 2018



Метро Каталог Свежи 18 Октомври – 24 Ноември 2018



Метро Каталог Кобаси 18 Октомври – 14 Ноември 2018



Метро Каталог Вино 18 Октомври – 14 Ноември 2018



Метро Каталог Уиски 18 Октомври – 14 Ноември 2018



Метро Каталог Млечни Продукти 04 Октомври – 31 Октомври 2018



Метро Каталог Облекло 04 Октомври – 31 Октомври 2018



Метро Каталог Шоколад 04 Октомври – 31 Октомври 2018



Метро Каталог Вино 2018



Метро Каталог Horeca 2018