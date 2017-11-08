Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро:

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталози-Брошури 07 Ноември – 15 Ноември 2017



Метро Каталог Делимано 06 Ноември 2017 – 31 Март 2018



Метро Каталог Хранителни Стоки 02 Ноември – 15 Ноември 2017



Метро Каталог Нехранителни Стоки 02 Ноември – 15 Ноември 2017



Метро Каталог Подаръци 02 Ноември – 31 Декември 2017



Метро Каталог Автомобил 02 Ноември – 15 Ноември 2017



Метро Каталог Зимнина 02 Ноември – 29 Ноември 2017



Метро Каталог За уютен дом



Метро Каталог Сирене и здраве



Метро Каталог Уиски, коняк и ром



Метро Каталог Вино Есен 2017