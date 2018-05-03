Метро Каталози Брошури 03 Май – 16 Май 2018

Публикувано в , , на 3 май 2018 admin

В новите Метро каталози ще видите: Cirio Маслиново масло Екстра върджин, 1 + 1 – цена 19,99 лв.; Стелаж 5 рафта, 180x90x30 см, безболтов монтаж, 1 + 1 – цена 59,99 лв.; Illyssimo Кафе със захар, без захар или капучино, 250 мл, 1 + 1 – цена 3,59 лв.; Fribin Montearagon Салам Еспетик, Фует, произход Испания, 160 гр, 1 + 1 – цена 4,99 лв.; Чумак Майонеза салатна с яйца, 30%, 180 гр, 1 + 1 – цена 0,98 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталози Брошури 03 Май – 16 Май 2018


Метро Каталог Хранителни Стоки 03 Май – 16 Май 2018


Метро Каталог Нехранителни Стоки 03 Май – 16 Май 2018


Метро Каталог Вземи 2, плати 1 03 Май – 16 Май 2018


Метро Каталог Месо 19 Април – 16 Май 2018


Метро Каталог Биопродукти 19 Април – 16 Май 2018


Метро Каталог Градина 19 Април – 16 Май 2018


Метро Каталог Вино 19 Април – 16 Май 2018


Метро Каталог Брошура Комфорт на Открито 23 Февруари – 06 Юни 2018


Метро Каталог Вино 2018


Метро Каталог Horeca Пролет 2018


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