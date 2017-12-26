Метро Каталози-Брошури 02 Януари – 10 Януари 2018 и Каталози Нова Година 2018

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 02 Януари – 10 Януари 2018



Метро Каталог Нехранителни Стоки 02 Януари – 10 Януари 2018



Метро Каталог Нехранителни Стоки 02 Януари – 24 Януари 2018



Метро Ексклузивни Оферти 14 Декември – 31 Декември 2017



Метро Хранителни Стоки 14 Декември – 31 Декември 2017



Метро Нехранителни Стоки 14 Декември – 31 Декември 2017



Метро Каталог Светът на Техниката 30 Ноември – 30 Декември 2017



Метро Каталог Gourmet 30 Ноември – 31 Декември 2017



Метро Каталог Идеи за Коледни Подаръци 2017



Метро Каталог Коледни Играчки 2017



Метро Каталог Подаръци 02 Ноември – 31 Декември 2017



Метро Каталог Делимано 06 Ноември 2017 – 31 Март 2018



Метро Каталог Вино 2017