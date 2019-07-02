Метро Каталози Брошури 01 Юли – 31 Юли 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Краве масло Oldenburger, 250 гр – цена 4,59 лв.; Aro Топено сирене сандвич, тост или снак, 132 гр – цена 1,24 лв.; Hochland Крем, различни видове, 200 гр – цена 2,99 лв.; Lacrima Краве сирене по БДС, 700 гр – цена 10,99 лв.; Обезкостен пилешки бут с кожа, замразен, 1 кг – цена 5,59 лв.; Скумрия, замразена, 300-500 гр – цена 4,55 лв.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 27 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 27 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Свежо 27 Юни – 03 Юли 2019



Метро Каталог Коктейли 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Каталог Лятна Козметика 13 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Лятото е Тук 13 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Търси Зелените 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019