Метро Каталози Брошури и Свежи Оферти 09 Август – 22 Август 2018

В новата брошура-каталог на Метро ще откриеш: Свежи оферти за Ябълки, молиз делишес, 1 кг – цена 2,39 лв.; Бяло зеле, 1 кг – цена 0,72 лв.; Праскови, произход България, 1 кг – цена 2,24 лв.; Червен пипер, произход България, 1 кг – цена 2,45 лв.; Домати, произход България, 1 кг – цена 1,38 лв.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018



Метро Каталог Нехранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018



Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018



Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018



Метро Каталог Свежи оферти 09 Август – 15 Август 2018



Метро Плюс+ Zwilling 18 Май – 29 Септември 2018



Метро Каталог Horeca Лято 2018



Метро Каталог Вино 2018



Метро Каталог Horeca 2018