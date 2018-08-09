Метро Каталози Брошури и Свежи Оферти 09 Август – 22 Август 2018

Публикувано в , , на 9 август 2018 admin

В новата брошура-каталог на Метро ще откриеш: Свежи оферти за Ябълки, молиз делишес, 1 кг – цена 2,39 лв.; Бяло зеле, 1 кг – цена 0,72 лв.; Праскови, произход България, 1 кг – цена 2,24 лв.; Червен пипер, произход България, 1 кг – цена 2,45 лв.; Домати, произход България, 1 кг – цена 1,38 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог Нехранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог Свежи оферти 09 Август – 15 Август 2018


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