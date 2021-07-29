Метро Брошури и Каталози 29 Юли – 04 Август 2021

В новите брошури-каталози на Метро ще откриете: Розови домати Ръгби, произход България, 1 кг – цена 1,79 лв.; Пипер зелен, произход България, 1 кг – цена 1,69 лв.; Картофи 50/70, произход България, 1 кг – цена 0,69 лв.; Портокали за сок, произход Гърция, 1 кг – цена от 1,49 лв.; Пъпеш хибрид, произход България, 1 кг – цена 1,59 лв. и много други.
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Метро Брошура Свежо 29 Юли – 01 Август 2021
Метро Брошура Хранителни Стоки 22 Юли – 04 Август 2021
Метро Брошура Нехранителни Стоки 22 Юли – 04 Август 2021
Метро Брошура Чаши 01 Юли – 31 Юли 2021
Метро Каталог Градина до 31 Август 2021
Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021
Метро Horeca Наръчник
Метро HoReCa Здраве и Хигиена 01 Юли – 30 Юли 2021
Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Юли – 30 Юли 2021
Метро HoReCa Вода и Напитки 01 Юли – 30 Юли 2021
Метро Преоткрий България 01 Юли – 30 Юли 2021
HoReCa Решения 2021