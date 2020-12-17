Метро Брошура 17 Декември – 20 Декември 2020 и Коледни Каталози 2020

В Коледните каталози на Метро откриете: Вземи 2, плати 1: Costa D’Oro Маслиново масло Extra Virgin Classic; Delicato, 1 л, 1 + 1 – цена 17,89 лв.; Мултикукър Brock, мощност 700 W, 5 л вместимост, LED дисплей, 1 + 1 – цена 165,00 лв.; Rois Печен бадем, 350 гр, 1 + 1 – цена 15,59 лв.; Спален комплект Коледа в подаръчна кутия, от 3 части, 1 + 1 – цена от 65,99 лв.; Моцарела Baynerland мини, 100 гр, 1 + 1 – цена 3,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Хранителни Стоки 10 Декември – 31 Декември 2020



Метро Нехранителни Стоки 10 Декември – 31 Декември 2020



Метро Свежо 17 Декември – 20 Декември 2020



Метро Свежи оферти за яйца и млечни продукти 17 Декември – 20 Декември 2020



Метро Вземи 2, Плати 1 17 Декември – 31 Декември 2020



Метро Избрани Марки 10 Декември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Гурме 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020



Метро Каталог Подаръци 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Празнично 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Коледа у Дома 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Играчки 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Техника 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Декември – 31 Декември 2020



Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Декември – 31 Декември 2020



Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Декември – 31 Декември 2020