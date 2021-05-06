Метро Брошура Абитуриенти и Каталози и 06 Май – 12 Май 2021

Публикувано в , , на 6 май 2021 admin

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете – За вас, Абитуриенти: Вземи заедно 3 МЕ Coca-Cola Кен 330 мл + 1 МЕ Jack Daniel’s 1 л на цена 48,99 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, 250 гр – цена 9,98 лв.; Finlandia 1 л + Cappy Портокал 50% 1 л на цена 26,99 лв.; Шоколадови бонбони Ferrero Collection, 269 гр – цена 15,98 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Нехранителни Стоки 29 Април – 12 Май 2021


Метро Съчетаваш и Спестяваш 29 Април – 12 Май 2021

Метро Свежи Оферти 06 Май – 12 Май 2021


Метро Месо 15 Април – 12 Май 2021

Метро Брошура Абитуриенти 04 Май – 30 Май 2021


Метро Градина 15 Април – 12 Май 2021


Метро Винен Каталог 15 Април – 12 Май 2021

Метро Нашите Марки: Картофи 01 Май – 31 Май 2021

Метро Нашите Марки: Напитки 01 Май – 31 Май 2021


Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021


Метро Каталог Градина до 31 Август 2021


Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Хигиена и Здраве 01 Май – 31 Май 2021

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2021


Метро Преоткрий България ​01 Април – 30 Април 2021


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