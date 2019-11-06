Метро Акция Черно Бели Дни и Каталози 07 Ноември – 17 Ноември 2019

Публикувано в , , на 6 ноември 2019 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Метро обявява 11 Черно Бели Славни Дни – С необикновени цени, както обикновено: Телевизор Arielli 32 инча (81 см) – цена 189,00 лв.; Пералня Arielli, капацитет 6 кг, обороти 1000 – цена 289,00 лв.; 4K Ultra HD Smart Телевизор Philips, екран 58 инча (147 см) – цена 779,00 лв.; Мобилен компютър Asus, дисплей 15.6 инча, 4 GB памет – цена 699,00 лв.; Смарт часовник Xiaomu Lite Black – цена 89,00 лв. и много други.

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Метро Каталог Черно Бели Дни 07 Ноември – 17 Ноември 2019


Метро Хранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Нехранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Свежо 31 Октомври – 06 Ноември 2019


Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019


Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020


Метро Специални Оферти за Търговци 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019


Метро Каталог Азия 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Ноември – 30 Ноември 2019

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