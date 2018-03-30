Метро Акция Великденска Кошница с Оферти 30 Март – 01 Април 2018 и Великденски Каталози 2018

Публикувано в , , на 30 март 2018

Възползвай се от супер акцията на Метро за Великден! Напълни кошницата с всичко необходимо за Великден: Фини точени кори Фамилия, 500 гр – 1,35 лв.; Ориз Тракия Libra, 1 кг – празнична цена 0,99 лв.; Маслиново масло Monini Extra Virgin Delicato, 750 мл – 7,99 лв.; Хасковски козунак Cake Mania, традиционен, 450 гр – цена от 1,79 лв.; Бели яйца, размер M, клас А, 30 броя – цена 6,60 лв.; Шоколадови бонбони Сезони, различни видове, 160 гр – цена 1,87 лв.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Акция Великденска Кошница с Оферти 30 Март - 01 Април 2018 и Великденски Каталози 2018


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