В новия каталог-брошура на Мебелна Палата Лазур ще откриете: Нощно шкафче Оникс – цена 122.30 €; Легло Оникс за матрак 160/200 см – цена 355.45 €; Гардероб Оникс с плъзгащи врати 230 см – цена 858.40 €; Скрин Оникс с 5 чекмеджета – цена 269.55 €; Комод Оникс с врати и чекмеджета – цена 274.54 €; Ъглов диван Мосерат – цена 959.20 €; Ъглов диван Данило от естествена кожа – цена 1288.05 €; Секция Пула в цвят дъб вотан – цена 364.04 €; Тапицирано легло Геноа с включен матрак 160/200 см – цена 1399 €; Двоен спален комплект Lavender с бродерия – цена 69.13 € и много други.

Мебелна палата Лазур е добре познато за варненци място за покупка на обзавеждане и аксесоари за дома, датиращо от 1981 г. Магазинът винаги е бил мястото за жителите и гостите на града, където те са откривали всичко, от което имат нужда, за да създават уюта в своя дом. Магазинът се намира в гр. Варна, ж.к. Младост на кръстовището на бул. „Сливница“ с бул. „ Януш Хуняди“ срещу парк-музей „Владислав Варненчик“.

Мебелна Палата Лазур Каталог-Брошура 11 Май – 07 Юни 2026