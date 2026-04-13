Мебелна Палата Лазур Каталог-Брошура 13 Април – 11 Май 2026

Публикувано в на 13 април 2026

В новата брошура-каталог на Мебелна Палата Лазур ще откриете: Холов ъгъл Старлайт с функция сън, функция сън Покритие: текстил Цвят: зелен – цена 613.14 €; Диван тройка Фламинго с механизъм клик – цена 204.01 €; Холов разтегателен ъгъл Австралия с ракла – цена 559.10 €; Ъглов диван Пърси II с фукция сън естествена кожа – цена 1349.00 €; Тапицирано легло Сплит с матрак 90/200 см – цена 449.43 €; Диван тройка Диана с механизъм клик – цена 204,01 € и много други.

Мебелна палата Лазур е добре познато за варненци място за покупка на обзавеждане и аксесоари за дома, датиращо от 1981 г. Магазинът винаги е бил мястото за жителите и гостите на града, където те са откривали всичко, от което имат нужда, за да създават уюта в своя дом. Магазинът се намира в гр. Варна, ж.к. Младост на кръстовището на бул. „Сливница“ с бул. „ Януш Хуняди“ срещу парк-музей  „Владислав Варненчик“.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Лазур: www.mebelilazur.bg

Мебелна Палата Лазур Каталог-Брошура 13 Април – 11 Май 2026

Тагове: , , , , , , , , ,
