В новия каталог и брошура на Мебелна Палата Лазур ще откриете: ЪГЛОВ ДИВАН ТИТУС спална площ 202/122 см Цвят: черно, кафяво Размери: 287/222 h 80 cm – цена 2639 лв.; ЪГЛОВ ДИВАН ХАИТИ спална площ 126/198 см Цвят: различни цветове Размери: 283/238 h 69 cm – цена 2159 лв.; ЪГЛОВ ДИВАН ДАНИЛО спална площ 115/175 см Цвят: кафяво Размери: 240/165 h 87 cm – цена 2519 лв.; ДИВАН МАРБЕЛА спална площ 103/180 см Цвят: кафяво Размери: 210/78 h 78 cm – цена 375 лв.; ХОЛНА МАСА ПЕБЪЛС Цвят: бял Размери: 105/55 h 32 см Материал: закалено принт стъкло/ метална основа – цена 55 лв.; ХОЛНА МАСА ДАЛАС Цвят: дъб/ чернп Размери: 103/68 h 45 см – цена 129 лв. и много други.

Мебелна палата Лазур е добре познато за варненци място за покупка на обзавеждане и аксесоари за дома, датиращо от 1981 г. Магазинът винаги е бил мястото за жителите и гостите на града, където те са откривали всичко, от което имат нужда, за да създават уюта в своя дом. Магазинът се намира в гр. Варна, ж.к. Младост на кръстовището на бул. „Сливница“ с бул. „ Януш Хуняди“ срещу парк-музей „Владислав Варненчик“.

Мебелна Палата Лазур Каталог-Брошура 18 Ноември – 08 Декември 2025