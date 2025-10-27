Мебелна Палата Лазур Каталог-Брошура 27 Октомври – 24 Ноември 2025

В новата брошура на Мебелна Палата Лазур ще откриете: Ъглов диван Инфинити с функция сън, Покритие: текстил Ракла: да Регулиране на подглавници: да – цена 2639,00 лв.; Ъглов диван Джемини, Покритие: текстил, еко кожа Функция сън: да Ракла: не Функция релакс: не Регулиране на подглавници: да Индивидуално конфигуриране: да – цена 2319,00 лв.; Ъглов диван Мосерат, Цвят: сив Функция сън: да Ракла: да Регулиране на подглавници: да, Ш: 254.00 cm В99.00 cm ДБ: 224.00 cm – цена 1839,00 лв. и много други.

Мебелна палата Лазур е добре познато за варненци място за покупка на обзавеждане и аксесоари за дома, датиращо от 1981 г. Магазинът винаги е бил мястото за жителите и гостите на града, където те са откривали всичко, от което имат нужда, за да създават уюта в своя дом. Магазинът се намира в гр. Варна, ж.к. Младост на кръстовището на бул. „Сливница“ с бул. „ Януш Хуняди“ срещу парк-музей  „Владислав Варненчик“.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели Лазур: www.mebelilazur.bg

